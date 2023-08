Vergangene Woche waren auch die Wein- und Genusstage in der Eisenstädter Fußgängerzone mit Schönwetter und großem Publikumszuspruch gesegnet. Wurde die Gästezahl im Vorjahr noch auf 22.000 geschätzt, so liegt heuer aufgrund einer neuen Frequenzzählung eine genauere Bilanz vor: Demnach seien an den fünf Veranstaltungstagen (Mittwoch bis Sonntag) 32.630 Personen zum Fest in der Landeshauptstadt gekommen.

Der Samstag war mit rund 11.000 Besuchern der stärkste Tag. 55 Aussteller waren bei den Wein- und Genusstagen heuer dabei