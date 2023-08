Wegen Unwetterschäden: Tourismuswerbung will Verluste aufholen

Die Österreich Werbung zieht Mittel für eine geplante Herbstkampagne zum Teil zeitlich vor und will nun speziell den Spätsommer in Österreich am deutschen Markt bewerben. Wie es in einer Aussendung am Freitag hieß, beteiligen sich Kärnten und Steiermark an der Kampagne.

In den beiden Bundesländern hatten nach massiven Regenfällen Anfang August mit den Folgen von Hochwasser und Hangrutschungen zu kämpfen. Touristiker beklagten entsprechende Ausfälle.

