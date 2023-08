Unwetter: Bundeskanzler will Katastrophenfonds nun doch aufstocken

Seit Montag fordert die Kärntner Landesregierung, allen voran Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ), den Bund zu einer Anhebung des Katastrophenfonds, der sich aus Steuergeldern speist, auf.

➤ Mehr lesen: Unwetter: Kärnten will mehr Geld aus Katastrophenfonds, Wien blockt ab

Herausforderungen für Feuerwehren

Am Mittwoch legte der Landeshauptmann nach. „Die Zahl an verheerenden Unwettern nimmt immer weiter zu und damit verbunden auch die enormen Herausforderungen für die Feuerwehren. Das müsste allen politischen Vertretern bewusst sein“, hielt der Landeshauptmann in einem Schreiben fest, das dem KURIER vorliegt.

Gegen Mittag dann die überraschende Mitteilung aus dem Bundeskanzleramt: „Wenn es notwendig ist, dann werden wir die Mittel des Katastrophenfonds aufstocken, um den Menschen in den Unwettergebieten beim Wiederaufbau zu helfen“, sagte Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP).