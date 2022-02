Wegen Corona werden jetzt auch die Pommes Frites knapp

Die Corona-Pandemie und extreme Wetterbedingungen haben zu einer zunehmenden globalen Kartoffelknappheit geführt, schreibt die Washington Post.

Nicht mehr auf Speisekarte

In Japan werden in McDonald’s-Standorten seit Kurzem keine großen und mittelgroßen Pommes-Frites-Bestellungen mehr angeboten, nachdem pandemiebedingte Probleme in der Lieferkette und Überschwemmungen im Hafen von Vancouver die Kartoffellieferungen verzögert hatten.

Südafrikas führende Hersteller von Kartoffelchips warnten unlängst, dass Kartoffeln beunruhigend knapp seien, nachdem starker Frost und extreme Regenfälle zu niedrigeren Ernten geführt hätten.