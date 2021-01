Wegen Corona: 2020 Schlechtestes Autojahr seit 1987

Was mit Anreizen erreichbar ist, zeigt laut Kerle die starke Zunahme von reinen Elektroautos. Mit knapp 16.000 Stück halten sie immerhin nun einen Anteil von sechs Prozent an den Neuzulassungen. Freilich, nach wie vor entfällt der Löwenanteil (82 Prozent) auf Firmenfahrzeuge. Inklusive hybrider Antriebsarten (also Elektro plus Verbrenner) haben alternative Antriebe bereits 20 Prozent. Ob die E-Mobilität tatsächlich der letzte und beste Schritt in der Mobilität sei, stellt Kerle jedoch infrage.