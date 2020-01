Wasserstoff soll Wohlstand retten

Frage des Wohlstands

Der Pro-Kopf-Ausstoß an Treibhausgasen sei in Österreich relativ hoch. Die Frage sei, wie man diesen senken und gleichzeitig den Wohlstand erhalten könne. Das Internet zum Beispiel fresse sich in der Stromverbraucherbilanz gigantisch nach oben.

Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger bezeichnete es als Herausforderung, den derzeitigen fossilen Energiebedarf der heimischen Wirtschaft zu substituieren: „Dafür wird man viel Geld in Innovationen investieren müssen.“ Österreich müsse als Standort erfolgreich bleiben. Mobilität spiele eine immer größere Rolle, das lasse sich mit einer Reduktion nicht leicht in Einklang bringen. Von Autos bis hin zu Avocados – all das seien Selbstverständlichkeiten geworden, so Köstinger. Das lasse sich nicht von heute auf morgen ändern.

Nicht wirtschaftlich

Im Kampf gegen den zu hohen CO2-Ausstoß wird Wasserstoff eine zunehmende Bedeutung haben, sagt Verbund-Vorstandsvorsitzender Wolfgang Anzengruber. Derzeit werde Wasserstoff noch aus Gas erzeugt, was CO2 emittiere. In Zukunft müsse Wasserstoff aus erneuerbarer Energie hergestellt werden.

Da es sich um ein Gas handle, könne es gut in der vorhandenen Gasinfrastruktur verwendet werden. Es handle sich um ein vielfältiges Gas, das auch in Kraftstoffe umgewandelt und für den Flugverkehr verwendet werden könne. Einziges Problem: Die Herstellung von Wasserstoff ist noch nicht wirtschaftlich. „Und wenn etwas nicht wirtschaftlich ist, dann passiert in dieser Welt nichts“, sagt Anzengruber.

Optimismus angebracht

Es gebe die Technologie und sie müsse wirtschaftlich gemacht werden. Er ist optimistisch, dass das gelingen werde – so wie beim sauren Regen. Ursprünglich habe man diesen nicht entschwefeln können, letztlich sei es zu 100 Prozent gelungen.