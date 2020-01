Brüssel-Nachtzug: Heimreise nicht so klimafreundlich wie Hinfahrt

Die Grün-Abgeordnete Monika Vana musste mit dem Flugzeug nach Wien reisen, da sie in Brüssel bis Dienstagnachmittag Termine hatte und Mittwochfrüh im Nationalrat in Wien in der Europastunde sprechen musste.

Von den EU-Abgeordneten der ÖVP konnte diese Woche keiner die Rückfahrt nach Wien im Nachtzug antreten. Sie müssen bzw. mussten aus terminlichen Gründen mit dem Flugzeug zurückkehren.

Keine Basis

Die Abgeordneten werden den Nachtzug nicht auf regelmäßiger Basis für die Reise Brüssel– Wien– Brüssel nehmen können, heißt es. „Immer wird es für uns wohl nicht möglich sein, den Nachtzug zu nehmen, dafür ist der Terminkalender als Europaabgeordnete leider manchmal zu voll“, sagt etwa Angelika Winzig, die bereits retour in Wien ist. Für die zahlreichen Schüler- und Besuchergruppen sei der Zug jedoch eine vorzügliche Reisevariante.