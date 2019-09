„Ohne billigeren Strom keine Wasserstoff-Technologie“

Ähnlich unaufgeregt will er die aktuellen Turbulenzen bewältigen. Effizienzsteigerungen und Kostensenkungen hat er bereits im August angekündigt, nun liefert Eibensteiner Details: Er will die Kapazitäten anpassen, den Einkauf verbessern und Leasingpersonal abbauen. Die Voestalpine soll sich weiter weg vom Stahlkocher hin zum Technologiekonzern entwickeln. Lieferte das Unternehmen früher Schienen, so sind es heute High-Tech-Weichen. „Und das wollen wir ausbauen“, sagt Eibensteiner. Konkret will sich die Voestalpine durch Komponenten in den Bereichen E-Mobilität, High-Tech-Werkstoffe, Flugzeugkomponenten und 3D-Metall-Druck etablieren.

Digitalisierung wird dabei eine dominante Rolle spielen. Erste Leuchtturmprojekte sind das vollautomatische Drahtwalzwerk in Donawitz und das in Bau befindliche Edelstahlwerk in Kapfenberg. Über beide wird inzwischen sogar in großen internationalen Medien berichtet.