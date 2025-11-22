Wie viel Wasserstoff Österreich speichern sollte und was das kostet

Wasserstoff soll im Energiesystem der Zukunft eine wichtige Rolle spielen und Österreich will ganz vorne dabei sein, wenn es um den Aufbau von Infrastruktur für das klimaneutral herstellbare Gas geht. Die Voraussetzungen dafür, langfristig zur europäischen Wasserstoff-Drehscheibe zu werden, sind nicht schlecht. Das Land besitzt ein leistungsfähiges Gastransportnetz und voluminöse unterirdische Speicher. Das Wirtschaftsministerium hat nun eine in Auftrag gegebene Studie veröffentlicht, in der aufgeschlüsselt wird, wie viel Wasserstoff man künftig in Österreich benötigen wird, wie viel man speichern können sollte, wo das möglich wäre und wie viel das ungefähr kosten wird.

7,7 Terawattstunden Speicherkapazität bis 2040 benötigt Der aktuelle Wasserstoffbedarf im Land liegt bei ungefähr 4 Terawattstunden. Laut Berechnungen im Österreichischen Netzinfrastrukturplan (ÖNIP) wird sich der Bedarf bis 2040 auf 48 TWh erhöhen. Der Großteil davon wird im Energiesektor benötigt. Das Gas wird aber auch in der Industrie als Energieträger und Chemikalie benötigt und soll fossiles Erdgas ersetzen. Der Speicherbedarf soll bis 2040 auf 7,7 TWh steigen. Der Großteil dieser Kapazität soll dafür verwendet werden, Überschüsse aus erneuerbarer Stromproduktion während des Jahres umzuwandeln und in den Winter mitzunehmen. Zum Vergleich: Die aktuelle Erdgas-Speicherkapazität liegt bei 97 TWh.

Technische Herausforderungen müssen erst gelöst werden Durch den sinkenden Bedarf an Erdgasvorräten werden voraussichtlich viele Lagerstätten frei. Für Wasserstoff eignen sich besonders solche in porösem Gestein tief im Untergrund. Sie sind vor allem in Niederösterreich, Oberösterreich und Salzburg zu finden. Je nach Gas gibt es aber unterschiedliche Anforderungen. Die Energiedichte von Wasserstoff ist wesentlich geringer als bei Erdgas (Methan), für die gleiche Energiemenge in Wasserstoff benötigt man 3 bis 4 Mal mehr Platz. Außerdem ist das Gas viel flüchtiger, weshalb es verstärkte Dichtungen und einen regelmäßigen Austausch geben muss. Es gibt auch weitere technische Herausforderungen wie noch nicht am Markt erhältliche Turbo-Verdichter. Sie seien aber lösbar, heißt es in der Studie.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © RAG / film-pla.net Der größte Wasserstoffspeicher Österreichs: Underground Sun Storage von RAG in Rubensdorf, Oberösterreich.

Hohe Kosten und geringe Einkünfte sind erwartbar Die Kosten für Wasserstoffspeicher seien derzeit noch sehr schwierig zu schätzen, weil noch kaum belastbare statistische Daten vorliegen. In Österreich gibt es noch keine Anlage im kommerziellen Betrieb. Am weitesten gediehen ist das Projekt „Underground Sun Storage“ der RAG. In Rubensdorf nahe dem Attersee entsteht einer der weltweit ersten geologischen Wasserstoffspeicher. Grob geschätzt sollen die Speicherkosten 4,5 bis 5 Mal so hoch wie bei Erdgas sein. Dabei ist die Annahme, dass der Wasserstoffpreis von derzeit 210 Euro pro MWh auf 80 Euro sinken wird. Zum Vergleich: Erdgas kostet im Großhandel derzeit rund 35 Euro pro MWh. Selbst in einem Szenario mit niedrigen Errichtungskosten sind die Gesamtkosten höher als die erwarteten Erlöse. Gerade am Anfang werden Einkünfte eher gering sein.

Neben Förderung braucht es auch einen Rechtsrahmen Bei der Finanzierung wird also staatliche Unterstützung notwendig sein. Verschiedene Fördermodelle sind möglich, von garantierten Mindesterlösen und Prämien bis zu staatlichen Investitionsgarantien. Die Studienautoren von Energieagentur, Montanuniversität Leoben, Austrian Institute of Technology und NHP Rechtsanwälte geben dazu keine Empfehlung ab. Sie raten nur dazu, einen tragfähigen regulatorischen Rechtsrahmen zu schaffen und eine möglichst rasche Projektumsetzung zu ermöglichen.