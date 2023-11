Was sich bei OpenAI nach der Rückkehr Sam Altmans ändert

Offiziell firmiert das Start-up als Non-Profit-Organisation. An dem von Altman geschaffenen kommerziellen Arm hält Microsoft 49 Prozent. Der Softwarekonzern hat 13 Milliarden Dollar in das Start-up investiert und stellt die enorme Rechenleistung bereit, die notwendig ist, um KI-Systeme wie ChatGPT zu trainieren und zu betreiben. Die Technologie wird zunehmend in die Software des Konzerns integriert, in das Betriebssystem Windows ebenso wie in die Office-Software (Word, Excel, Powerpoint) und in die hauseigene Suchmaschine Bing.

Tech-Größen setzten auf KI

Neben Microsoft arbeiten auch Google, die Facebook-Mutter Meta und Amazon an Anwendungen generativer künstlicher Intelligenz. Amazon investierte zuletzt vier Milliarden Dollar in das Unternehmen Anthropic, das den Chatbot Claude betreibt und von früheren OpenAI-Mitarbeitern gegründet wurde. Auch Google, das selbst KI-Modelle entwickelt, stieg im Februar bei Anthropic ein. Im Zuge der Turbulenzen rund um die Abberufung Altmans stand in den vergangenen Tagen kurzzeitig auch ein Zusammengehen von Anthropic und OpenAI zur Diskussion.