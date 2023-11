Streitfrage Regulierung: Strenge Regeln oder freier Lauf für KI

Desinformation, drohende Jobverluste und ein dystopisches Überwachungspotenzial: Künstliche Intelligenz birgt viele Gefahren. Weshalb viele Regierungen der Welt daran arbeiten, die Technologie zu regulieren. In der EU ebenso wie in den USA und Großbritannien. Viel ist dabei noch offen. Die Fronten scheinen sich aber verfestigt zu haben. Auf der einen Seite stehen jene, die nach strengen Regeln rufen. Die andere Seite sieht darin ein Hindernis für Innovationen.



Andrew McAfee, Wissenschafter am renommierten Massachusetts Institute of Technology (MIT), zählt zu letzterer Gruppe. Neue Technologien sollten den Raum erhalten, um sich zu entwickeln und nicht durch Regularien eingeschränkt werden: „Wir sollten sie nicht problematisieren, sondern analysieren“, meint der Forscher. Unerwünschte Entwicklungen könnten auch nachträglich korrigiert werden. Der breite Zugang zu Künstlicher Intelligenz berge zwar Risiken, er biete aber auch großes Potenzial: Je mehr Leute darauf zugreifen können, desto mehr Ideen können entstehen.

