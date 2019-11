Was Österreich zum Top-Standort für Spitzenkräfte macht

Wer weist im globalen Wettstreit um die besten Arbeitskräfte die günstigsten Bedingungen auf? Vergessen Sie das kalifornische Silicon Valley oder die Elite-Unis in den USA und Großbritannien.

Die attraktivsten Arbeitsbedingungen für Spitzenkräfte weltweit sind in (Kontinental-) Europa zu finden. Das ergibt zumindest das jüngste "World Talent Ranking", das die Schweizer Management-Hochschule IMD in Lausanne am Montag - zum mittlerweile sechsten Mal - veröffentlichte.