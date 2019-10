Globales Ranking: Österreich pirscht sich an Top Zwanzig heran

Groß ist die Ernüchterung in Deutschland: Für den Vorjahresdritten ging es vier Plätze bergab – nur noch Platz sieben. Schwächen zeigt Österreichs großer Nachbar bei digitaler Infrastruktur.

Bei den Internetverbindungen via Glasfaser schafft Deutschland nur Platz 72 und ist damit in schlechter Gesellschaft: Österreich schafft hier sogar nur Platz 75, was den schwachen 50. Gesamtrang bei Digitalisierung (Grafik) erklärt.