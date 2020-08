Was es kostet, einen Titel vorzutäuschen

Sie sind Österreicher, und hierzulande hat die Titel-Reiterei Tradition ...

... interessanterweise vor allem bei jenen, die gar keinen akademischen Titel haben. Ich erlebe immer wieder, dass speziell HTL-Abgänger darauf bestehen, mit Herr Ingenieur angesprochen zu werden ...

Ärgert Sie das?

Nein. Ich finde es praktisch, ich merke mir Namen eh so schwer ... So gesehen habe ich auch nichts dagegen, zu jemandem Herr Hofrat, Kommerzialrat oder Medizinalrat zu sagen. Also Titel zu verwenden,

Also jene, die von den Kammern vergeben werden. An wen eigentlich?

An jene, die die entsprechenden Beziehungen haben, man muss ja vorgeschlagen werden. Deswegen gibt es Top-Ärzte, die niemals Medizinalrat werden. In Wirklichkeit bekommt man solche Titel oft knapp vor der Pension, um sich weiterhin wichtig fühlen zu können. Sie sind dann meist nicht mehr als eine Alterserscheinung, wobei sie in Ausnahmefällen auch für besondere Leistungen verdient sein können.