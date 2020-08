„Die Hofräte, die bleiben“: Die lange Tradition der österreichischen Titel

Mein Kollege Dieter Chmelar hat es auf den Punkt gebracht, als er einmal schrieb: „Wäre Shakespeare Österreicher gewesen, sein Stück hätte geheißen: ,Der Diplomkaufmann von Venedig‘.“ Fest steht, dass sich in keinem anderen Land auch nur annähernd so viele Titel eingebürgert haben wie in Österreich.

Die klassische Titel-Karriere bietet sich seit jeher dem österreichischen Beamten. Ihm steht eine Hundertschaft an Titeln zur Verfügung, wobei die Palette vom Amtswart bis zum Sektionschef reicht. Nicht wenige Titel entstanden als landesübliche Kuriosa.