"Meister Bartl": Der erste Träger des neuen Titels

Seine schwarze Konditorjacke ist mit Mehl verschmiert. Das weiße Papierschiffchen sitzt akkurat auf dem Kopf. Roman Bartl steht in seiner Backstube und schlichtet Punschkrapfen in Backformen. Es riecht nach frischem Brot, im Hintergrund brummen die Öfen.

Roman Bartl ist Bäcker- und Konditormeister im niederösterreichischen Hadersdorf am Kamp. 15 Mitarbeiter beschäftigt er in seinem Betrieb und einer weiteren Filiale im nahe gelegenen Feuersbrunn. Am Montag ist es soweit: Dann wird sich der 40-Jährige auf den Weg zur Bezirkshauptmannschaft Krems machen und sich als einer der ersten seinen Titel „Meister“ in den Führerschein eintragen lassen. Doch nicht, weil ihm das Tragen eines Titels zwecks Status so wichtig wäre. „Ich sehe es als Appell an die Jungen und ihre Eltern, dass eine Lehre nicht der schlechteste Weg ist.“