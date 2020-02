Was die Österreicher im Aufzug machen - und was sie stört

Jeder vierte Österreicher nutzt täglich einen Aufzug. Die jüngeren (14 bis 19 Jahre) übrigens viel öfter als die älteren, die das Stiegensteigen noch von früher gewohnt sind. Dies geht aus einer Umfrage im Auftrag des Aufzug-Herstellers Otis hervor. Dieser wollte wissen, was die Österreicher im Aufzug machen und was sie am meisten stört.

Am häufigsten (73 Prozent) betrachten sich die Fahrstuhlnutzer im Spiegel – so einer vorhanden ist. Mehr als die Hälfte transportieren sperrige Güter, immerhin 41 Prozent küssen hie und da einmal im Aufzug. 29 Prozent outen sich, schon einmal aus Spaß alle Knöpfe gleichzeitig gedrückt zu haben. Jeder Vierte hat seinen Blähungen freien Lauf gelassen, und immerhin 22 Prozent haben in der Fahrkabine schon Selfies gemacht.