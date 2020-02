Bieterschlacht um ThyssenKrupp: Stahlharte Bandagen im Aufzug

Ende des Monats fällt eine Entscheidung von großer Tragweite in einer sehr überschaubaren Branche: Wer übernimmt die Aufzugssparte von ThyssenKrupp? Deutschlands größter Stahlkonzern steckt tief in der Krise und braucht dringend Geld. Die profitable Aufzugssparte mit 53.000 Mitarbeitern und einem Firmenwert von 15 Milliarden Euro gilt als Filetstück im Konzern und soll entweder verkauft oder an die Börse gebracht werden. Letzteres gilt als unwahrscheinlich, zumal im Hintergrund längst eine aggressive Bieterschlacht geführt wird.