Was das Problem bei Pute "Made in Austria" ist

Sozial erwünschte Antworten stehen in Umfragen an der Tagesordnung. Etwa jene, dass man für Qualität und Regionalität gerne bereit ist, einen Aufpreis zu zahlen. In der Realität zeigt sich dann oft, dass es letztlich der Preis ist, der entscheidet, was im Einkaufswagerl landet.

Die Supermarktkette Billa setzt nun dennoch auf 100 Prozent österreichische Produktion, zumindest bei Fleisch. Angekündigt wurde das bereits vor einem halben Jahr, umgesetzt wird es erst jetzt. „Die Produktion musste erst sicher gestellt werden“, argumentiert Billa-Vorstandssprecher Robert Nagele. Speziell bei der Pute, bei der der Eigenversorgungsgrad seit Jahren gesunken ist. „Auf zuletzt bestenfalls 40 Prozent“, sagen Branchenkenner.

Tücken des Tierschutzes

Schuld daran sind die strengen Tierschutzbestimmungen, klagen Vertreter der Landwirtschaft. „ Österreich ist das einzige Land, in dem es Auflagen zur Besatzdichte gibt“, erläutert Karl Feichtinger, Geschäftsführer von Wech-Geflügel. In Österreich ist die Besatzdichte mit 40 Kilo pro Quadratmeter im konventionellen Bereich geregelt, „in allen anderen Ländern der EU können sie so viele Tiere halten wie sie wollen“. Damit produzieren andere Länder billiger und drängen dann mit Importware in den Markt. Feichtinger: „Vor allem Deutschland, Polen, Italien und Ungarn sind große Lieferländer.“