Warum zwei immer dickere Sumo-Ringer "Europas Riesenchance" sein könnten

Wenn aber Google-Waymo den Zugang von Daten gewähren müsste, wäre die Ressource Daten auch für Daimler verfügbar. Damit ist noch nicht sichergestellt, dass Daimler diese Daten tatsächlich sinnvoll nutzt. Aber wenn Sie überhaupt keinen Zugang zu der Ressource haben, dann können Sie sich bemühen, wie Sie wollen. Sie werden immer unglaublich weit hinten bleiben.

Die vielbeschworene digitale Souveränität für Europa, warum muss die überhaupt sein?

Es geht darum, dass wir in Europa die informationelle Macht nicht gänzlich aus der Hand geben. Das bedeutet, vor allem in den kleinen, aber wichtigen Gebieten der Informationstechnologien ganz vorne mit dabei zu sein. Damit können wir zentrale Schlüsselpositionen in der Digitalwirtschaft besetzen.

In Zukunft etwa wird die Quanten-Verschlüsselung, die digitale Kommunikation abhörsicher macht, bedeutend sein - und da liegt Europa vorne. Digitale Souveränität bedeutet Kontrolle über diese Schlüsseltechnologien. Es geht also nicht darum, alles an digitaler Technologie zu beherrschen, sondern eben diese Flaschenhälse.

Auf einer Skala von eins bis zehn: Wo steht Europa in der Digitalwirtschaft, wo China und USA?

Also aus derzeitiger Sicht sind die USA und China bei 7 und Europa bei vier bis fünf.Also gar nicht so weit hinten?