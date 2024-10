Warum trotz Rekordnachfrage bei Gas keine Engpässe drohen

Man habe zuletzt gesehen, dass mehr LNG nach Asien gegangen und weniger in Europa angekommen sei, sagt Leo Lehr , Volkswirt bei der Regulierungsbehörde E-Control . In Europa habe man es wegen der hohen Füllstände in den Speichern aber nicht benötigt. Dazu komme, dass in den nächsten Jahren erhebliche Kapazitäten an LNG dazukommen werden. Das dürfte ausreichen, um die steigende Nachfrage zu bewältigen, sagt Lehr.

Denn Flüssiggas (LNG) aus den USA, Katar oder anderen Quellen, das schon heute einen Gutteil des russischen Gases in Europa ersetzt, wird auch in Asien wegen der wieder anspringenden Konjunktur stark nachgefragt, so die IEA . Im britischen Economist war von einer „ersten echten Bewährungsprobe für den globalen Flüssiggasmarkt“ die Rede. Vor Deutschland sollen bereits Schiffe abgedreht sein, um LNG, das für den europäischen Markt bestimmt war, nach Asien zu liefern, weil dort mehr bezahlt wird.

Speicher prall gefüllt

In Europa sind die Gasspeicher prall gefüllt. In Österreich zu mehr als 92 Prozent. „Bei den Speicherständen gehen wir davon aus, dass wir für den nächsten Winter kein Problem haben werden“, sagt Carola Millgramm, Leiterin der Gasabteilung in der E-Control. „Wenn der Winter nicht sehr kalt werde und die Nachfrage nicht deutlich ansteige, sei man auch in den folgenden Jahren in einer “komfortablen Situation“.

Die Auswirkungen eines möglichen Lieferstopps aus Russland hat die E-Control gemeinsam mit der Österreichischen Energieagentur bereits im Juni analysiert. Eine Gasmangellage sei „selbst bei eingeschränkter Verfügbarkeit von alternativen Importen via Italien und Deutschland, hohen Gasverbräuchen in Österreich und gleichzeitig erhöhten Exporten in die Nachbarländer“ nicht zu erwarten, heißt es in der Analyse.