Warum Tojner mit Varta immer noch ein gutes Geschäft macht

Der umstrittene Investor Michael Tojner, dessen Lack als erfolgreicher Industrieller abgeblättert ist, „soll bzw. könnte an der geplanten Restrukturierung partizipieren“, was die Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW) „besonders absurd“ findet. „Wenn das alles so kommt wie geplant, hat Tojner trotzdem gewonnen. Das hat schon ein G’schmäckle“, sagt DSW-Sprecher Erik Bethkenhagen. Der DSW hat ein Expertenteam zusammengestellt und sammelt Vertretungsvollmachten von Aktionären ein, „der nächste Schritt ist die Klage gegen das Vorgehen und mögliche Managementfehler, die das Unternehmen überhaupt in diese Lage brachten“. Tojner ist Aufsichtsratsvorsitzender.

Frisches Kapital kommt von Porsche und Tojners MT InvestCo, jeweils 30 Millionen. Beide sollen je 32 Prozent an Varta halten, den Rest neue Investoren.