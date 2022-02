Warum sich viele Österreicher ihr Eigenheim bald aufzeichnen können

Wie sehen die Verschärfungen für Kreditnehmer konkret aus?

Für alle, die schon einen Kredit haben, ändert sich nichts. All jene, die ab Juli ein Darlehen beantragen, müssen mindestens 20 Prozent des Kaufpreises (inklusive Nebenkosten) in Form von Eigenkapital nachweisen können. Die Kreditrate darf höchstens 40 Prozent des monatlichen Nettoeinkommens ausmachen und die Laufzeit der Finanzierung 35 Jahre nicht übersteigen. Es wird dabei je nach Lebenssituation der Kreditnehmer auch einen kleinen Spielraum für Ausnahmen geben. Die geplanten Richtlinien bei der Kreditvergabe sind im Grunde nicht neu – die bisher lediglich empfohlenen Mindeststandards bei der Neuvergabe von Krediten wurden von vielen Banken zuletzt nur lax gehandhabt.

Warum werden die Vergaberichtlinien für Immobilienkredite verschärft?

Schon seit geraumer Zeit warnt die Oesterreichische Nationalbank vor einer Überhitzung am heimischen Immobilienmarkt. Er ist laut OeNB österreichweit um 23 Prozent überbewertet, mit der Spitze in Wien um 31 Prozent. Die Löhne steigen jedoch bei weitem nicht im selben Ausmaß. Für den Kauf einer durchschnittlichen Wohnung braucht man schon 10,6 Jahresbruttogehälter. Noch mehr sind europaweit nur in Tschechien und der Slowakei nötig. Daher ist der Anteil des nötigen Kredits an der Kaufsumme sukzessive gestiegen. Mehr als die Hälfte der Kreditnehmer hat weniger als 20 Prozent Eigenfinanzierungsanteil und fast ein Fünftel wendet für die Tilgung der Rate mehr als 40 Prozent des Nettoeinkommens auf. Die Laufzeiten betragen jedoch nur in wenigen Fällen mehr als 35 Jahre. Das bedeutet, die monatlichen Raten sind ziemlich hoch.