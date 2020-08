Warum Italien trotz Rekordschulden auf seinem Goldschatz sitzt

Zudem würde der Schritt bei den Gläubigern sicherlich nicht positiv ankommen. „Womöglich wird der daraufhin folgende Renditeanstieg bzw. die Spread-Ausweitung (Kreditaufschlag, Anm.) für Staatsanleihen den Effekt zunichtemachen“, so Weinberg. Außerdem seien die Goldpreise in den vergangenen 20 Jahren fast kontinuierlich gestiegen. „Es wäre also auch keine kluge Investment-Entscheidung, sich von einer wertstabilen Anlage zu trennen.“ Zumal per Saldo die Zentralbanken in den vergangenen Jahren viel Gold gekauft haben (im Vorjahr so viel wie seit 50 Jahren nicht). „Man handelt selten gegen den allgemeinen Trend.“

Auch RBI-Chefanalyst Peter Brezinschek hält von einem Goldverkauf wenig. „Probleme werden dadurch nicht gelöst. Und diese sind nicht die Verschuldung per se, sondern das extrem niedrige Wachstum und die geringe Produktivität seit der Euro-Einführung.“ Denn früher habe Italien seine Währung abwerten können, das ginge eben nicht mehr.