Rekordjagd treibt Goldpreis auf neuen Höchststand

Die Rekordjagd beim Goldpreis geht auch oberhalb der Marke von 2.000 US-Dollar ungebremst weiter. Am Mittwochmittag erreichte der Preis für eine Feinunze (rund 31,1 Gramm) an der Börse einen neuen Höchststand von gut 2.041 Dollar (1.734,8 Euro), nachdem die Notierung erst am Dienstagabend die Marke von 2.000 Dollar geknackt hatte.

Preistreiber

Seit Beginn des Jahres hat das gelbe Edelmetall damit rund ein Drittel an Wert gewonnen. In Euro gerechnet hatte der Preis für eine Feinunze Gold in der vergangenen Nacht ebenfalls schon einen neuen Rekordwert bei 1.720,04 Euro erreicht.