Experten: Goldpreis wird weiter steigen

Für das Allzeithoch im Dollar, das erst jetzt gekommen ist, macht Stöferle die Schwäche der US-Währung verantwortlich. In anderen Währungen, auch dem Euro, war das Allzeithoch bereits erreicht.

Ein großer Treiber des Gold-Preises an sich ist das seit Langem niedrige Zinsniveau. Hinzu kommen geopolitische Spannungen ebenso wie jetzt Unsicherheiten durch die Krise, durch die hohen Schuldniveaus der Staaten und die „Sicherheit, dass wir in den kommenden Jahren keine steigenden Zinsen sehen werden“, so Stöferles Einschätzung. Außer die Inflation wird zum Thema.