Warum Facebooks Digitalgeld so ein rauer Wind entgegenbläst

So einig sind sich die Finanzminister und Notenbanker der sieben Wirtschaftsmächte sonst selten: Beim G7-Treffen in Chantilly nahe Paris schoben sie Facebooks Plänen für eine eigene Digitalwährung namens Libra vorerst einen Riegel vor.

Das Projekt, das der Social-Media-Gigant in der ersten Jahreshälfte 2020 starten will, stoße auf "ernsthafte regulatorische und systemische Bedenken", hieß es. Warum aber bläst Libra so ein rauer Wind entgegen, während der Hype rund um Bitcoin und Co. bisher weitgehend mit einem Schulterzucken beantwortet wurde?