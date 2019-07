Warum Europa bei den wertvollen Startups abgehängt wird

Man nennt sie „ Einhörner“ („Unicorns“) – jene erfolgreichen Start-up-Unternehmen, die einen Börsenwert von einer Milliarde Dollar erreichen. Das von den beiden Kärntnern Christopher Müller und Stefan Lederer gegründete Jungunternehmen Bitmovin ist auf dem besten Weg dorthin.

Das Start-up rollt jetzt global die Online-Videostreaming-Branche auf. Das nötige Kapital dafür, der Schub und überhaupt der richtige Nährboden für Bitmovins Sensationserfolg aber bot sich nicht in Österreich, sondern in Silicon Valley.

So ergeht es vielen Gründern in der europäische Tech-Szene: Wer durchstarten will, geht in die USA.