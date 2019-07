N26: Das Start-up von zwei Wienern ist nun unter den Top 4 in Europa

KURIER: Wie kam es zu der neuerlichen Kapitalspritze?

Valentin Stalf: Es hat großes Interesse verschiedener Investoren gegeben, sich an N26 zu beteiligen. Wir wollten aber keine neue Finanzierungsrunde machen und entschlossen uns daher zur Erweiterung der jüngsten Runde. Zu den Geldgebern aus aller Welt zählen unter anderen Tencent, Earlybird, Greyhound Capital oder Singapurs Staatsfonds GLC. Der Wert von N26 steigt damit auf 3,1 Milliarden Euro. Damit gehören wir zu den vier wertvollsten Start-ups Europas und sind die Nummer eins in Deutschland. Aber die Bewertung ist kein Selbstzweck, sie zeigt, dass viele Kunden nach besseren Produkten im Retail Banking suchen.

Was macht N26 mit den zusätzlichen Mitteln?

Wir investieren in den weiteren Aufbau unseres Teams und in unser Wachstum in Europa und den USA. Wir konzentrieren uns dort zunächst auf die großen Städte wie New York, Chicago und San Francisco und versuchen dort unter anderem mit Plakatkampagnen auf uns aufmerksam zu machen.

Wie hoch schätzen Sie das Potenzial in den USA ein?

Groß aufgrund von 350 Millionen Einwohnern, die eine einzige Sprache sprechen. Wir schalten von einer Warteliste von rund 100.000 Interessenten wöchentlich einige 1.000 Kunden frei. In ein bis zwei Jahren wollen wir eine Million Kunden haben. Im Vergleich zu Europa bringt das Kundengeschäft nicht nur höhere Umsätze, sondern ist auch profitabler.

Womit möchten Sie punkten? Allgemein ist der Fintech-Markt in den USA weit voran, aber beim Retailbanking nicht. Da arbeiten die Banken auf veralteten Technologieplattformen und sind sehr weit weg von Transparenz. Wie in Europa setzen wir mit unsere Banking App im Bereich der User Experience und der Einfachheit der Benutzung einen neuen Standard. So haben wir erst kürzlich damit begonnen, unsere Premium-Mitgliedschaften mit N26 You neu aufzusetzen und werden in Kürze Shared Spaces einführen. Shared Spaces wird es Kunden ermöglichen, Unterkonten innerhalb von N26 zu erstellen und diese mit bis zu 10 Personen zu teilen – um Rechnungen innerhalb einer Wohngemeinschaft zu teilen oder den nächsten gemeinsamen Urlaub mit Freunden zu planen. Zudem ist die Grundvariante des Kontos kostenlos und im Gegensatz zu den meisten US-Banken gibt es keine Mindestumsätze. Außerdem bieten wir eine Visa-Debitkarte (Bankomatkarte, Anm.) an.