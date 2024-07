Warum es heuer zu einem Rekord an Pleiten kommen wird

Fisker-Sanierung?

„Im Fall Benko wird es allein aufgrund der anhängigen Schiedsverfahren Jahre dauern, bis die Höhe der Verbindlichkeiten feststeht“, sagt Blantz. „Bei der Firma Fisker mit 1,5 Milliarden Euro Forderungen steht man unter Zeitdruck, da sind beträchtliche Forderungen nachträglich angemeldet worden. Man will in die Abstimmung über den Sanierungsplan gehen.“ Am 8. August sollen die Gläubiger über das Schicksal von Fisker entscheiden. Ihnen werden 30 Prozent Quote geboten.

Da im Fall Signa Prime die Hoffnung auf Erfüllung der Sanierungsplanquote (30 Prozent) vom Oberlandesgericht Wien abschlägig beurteilt wurde, wird es auch im Fall Fisker spannend, ob ein Hoffnungssanierungsplan vom Grazer Gericht abgesegnet wird.

Indes gibt es bei den eröffneten Firmeninsolvenzen in allen Bundesländern ein Plus, in Vorarlberg sind es 110 Prozent, in Oberösterreich und dem Burgenland plus 60 Prozent und in Wien plus 43 Prozent.

„Außer in Oberösterreich sehe ich keinen wirtschaftlichen Hintergrund dafür“, sagt Blantz. Es würden vermehrt nämlich die öffentlichen Stellen wie die Finanz und Gesundheitskassen die Anträge stellen. 55,67 Prozent aller Firmeninsolvenzen wurden heuer über Gläubigerantrag eröffnet. „Oberösterreich ist das einzige Bundesland, in dem es im industriellen Bereich mehrere Großinsolvenzen gab“, sagt Blantz. „Man merkt die Rezession in der Industrie, das ist markant.“