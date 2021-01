Warum es den Nutri-Score schon jetzt in unseren Supermärkten gibt

Es gibt innerhalb Europas noch andere Modelle, die einen ähnlichen Ansatz verfolgen: Aus Italien kommt beispielsweise die NutrInform-Batterie, die anzeigen soll, wie viel Prozent des durchschnittlichen Tagesbedarfs an Fett, Zucker, etc. ein Produkt enthält. In Skandinavien setzt man auf ein Schlüsselloch-System, das anzeigt, welche Lebensmittel den Körper "betreten" sollten. Perfekt ist keines davon – am ehesten soll das noch der Nutri-Score sein.