Warum Dieselautos sauberer sein könnten als ihr Ruf es ist

Der Straßenverkehr ist im März in Deutschland und Österreich wegen der Corona-Beschränkungen um teils mehr als die Hälfte zurückgegangen. Naheliegend also, dass auch der Schadstoffausstoß entsprechend weniger wurde. Doch eine deutsche Untersuchung zeigt, dass dies nur bedingt gilt. Mehr noch: Es traten Auffälligkeiten zutage, die das gesamte Messverfahren infrage stellen. Der ÖAMTC will nun auch in Österreich Klarheit.