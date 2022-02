Waldrodung: Die Bundesforste und Schotterbaron Asamer

Die Bundesforste erstanden mit dem Kauferlös 17 Mietwohnungen in Ohlsdorf.

Über den Gewinn aus dem Deal will der 85-jährige Schotterbaron und ÖVP-Großspender nichts sagen, er berief sich gegenüber dem KURIER auf die Verschwiegenheitspflicht der Vertragsparteien. Insider schätzen dass seine Firma EVG wie berichtet rund 66 Euro pro Quadratmeter zahlte, in Summe knapp vier Millionen Euro, und um rund 150 Euro weiter verkaufte.

Die Bundesforste würden „im Widerspruch zu ihren Nachhaltigkeitszielen“ agieren, kritisiert die grüne Finanzsprecherin Nina Tomaselli. Und hätten in der Causa Ohlsdorf „eine treibendere Rolle eingenommen als bisher bekannt“, formuliert Tomaselli in einer parlamentarischen Anfrage an ÖVP-Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger.