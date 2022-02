Rodung in OÖ: Grüne befürchten Ansiedlung von Amazon

In Oberösterreich herrscht weiter Aufregung um ein Betriebsansiedelungsgebiet in Ohlsdorf (Bezirk Gmunden), für das 18 Hektar Wald gerodet wurden und das der Ex-Industrielle Hans Asamer nach der Umwidmung mit hohem Gewinn an eine belgische Firma weiterverkauft hat. Die Grünen wollen wissen, worin das öffentliche Interesse liegt, mit dem u.a. die Flächenumwidmung und die Rodung des Waldes Ende 2021 begründet werden. Sie bereiten Anfragen im Landtag vor.

Auch wenn Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner (ÖVP) bereits versicherte, das Widmungsverfahren sei völlig rechtskonform abgelaufen und eben jenes öffentliche Interesse für das neue Betriebsbaugebiet ins Treffen führt, ist die Causa Ohlsdorf für die oberösterreichischen Grünen nicht beendet. "Wenn ich öffentliches Interesse gegen Umwelt abwäge, dann muss ich wissen, was dort hinkommt, alles andere ist fahrlässig", empörte sich Umwelt-Landesrat Stefan Kaineder in einer Online-Pressekonferenz am Mittwoch. Ein forstwirtschaftliches Gutachten habe den Wald als wichtig für die Region eingestuft, da es dort viele Feinstaubemittenten gebe.