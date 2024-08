Wärmepumpen: Interesse groß, Nachfrage verhalten

„Wir sehen noch nicht, wie sich das gestiegene Interesse in eine deutlich steigende Nachfrage übersetzt“, sagt Martin Hagleitner , Vorstand des österreichischen Wärmepumpenherstellers Austria Email AG . Auch der Salzburger Installateur Andreas Rotter sieht zwar eine starke Zunahme bei Anfragen für einen Heizungstausch. Von einer Auftragsflut könne aber keine Rede sein. Man habe heuer bisher vor allem alte Aufträge abgearbeitet. Von 5 Anlagen, sei vielleicht eine neu dazugekommen, sagt Rotter, der gemeinsam mit Hagleitner dem Branchenverband Zukunftsforum SHL vorsteht.

43.000 Heizungswärmepumpen wurden 2023 verkauft. Heuer waren es bis Juni 20.000. Um die Klimaziele bis 2040 zu erreichen, müssten jährlich rund 60.000 Heizungswärmepumpen in österreichischen Einfamilienhäusern installiert werden

75 Prozent oder mehr betragen Förderungen für den Heizungstausch. Informationen dazu gibt es etwa unter kesseltausch.at . Dazu kommen Landesförderungen, die etwa in Wien bis zu 8.000 Euro betregen können. Bei einkommensschwachen Familien können die Förderungen bis zu 100 Prozent betragen.

Probleme mit Finanzierungen beim Heizungstausch ortet man auch beim Wiener Start-up Heizma, das mit einem Komplettpaket, bei dem auch die Förderansuchen übernommen werden, punkten will. Rund ein Viertel der Anfragen scheitere daran, dass Kunden das Geld nicht parat hätten, sagt Gründer Michael Kowatschew.

Den Grund dafür sieht er darin, dass viele Kunden an der Zwischenfinanzierung der klimafreundlichen Heizung scheitern. Denn die Förderungen werden erst nach Projektumsetzung ausbezahlt. Von den Banken werden die Zusagen der Förderstelle KPC nicht als Sicherheit für die Finanzierung akzeptiert. „Wenn man ein gewisses Alter hat, bekommt man keinen Kredit mehr“, sagt Rotter.

Problem bekannt

Beim Klimaschutzministerium weiß man um das Problem. Die Vorfinanzierung des Heizungstausches sei für manche Haushalte eine Herausforderung, vereinzelte Schwierigkeiten bei der Kreditvergabe seien bekannt, sagt eine Sprecherin. Dahinter vermutet man eine rigide Auslegung der KIM-Verordnung, die Banken vor Kreditausfällen schützen soll.

Helfen würde es, wenn Banken eine Zusage für das Förderprogramm anerkennen würden, so die Sprecherin. Beim Programm „Sauber Heizen für alle“, das einkommensschwache Haushalte unterstützen soll, sei die durchschnittliche Dauer von der Antragsstellung bis zur Auszahlung auf 4 bis 6 Wochen verkürzt worden, heißt es weiter. In vielen Fällen könnten auch Installateure durch längere Zahlungsziele unterstützen. Das Problem werde von den verantwortlichen Stellen hin- und hergeschoben, kritisiert Austria-Email-Vorstand Hagleitner. Lösung sei bisher keine in Sicht.