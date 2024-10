Werkssschließungen und Jobabbau bei VW: "Die Lage ist ernst"

Doch jetzt, rund sechs Wochen später, dürfte aus dem „Schwachsinn“ bitterer Ernst werden. Erstmals spricht auch VW-Betriebsratschefin Daniela Cavallo die Lage klar an: „Es ist die klare Absicht, Zehntausende Volkswagen-Beschäftigte in die Massenarbeitslosigkeit zu schicken. Niemand von uns hier kann sich noch sicher fühlen.“

Cavallo sprach am Montag bei einer Informationsveranstaltung in Wolfsburg davon, dass mindestens drei Werke in der Bundesrepublik geschlossen werden sollen. Die verbliebenen Standorte sollen geschrumpft werden, indem Produkte, Stückzahlen, Schichten und ganze Montagelinien herausgenommen würden. Cavallo sprach von einem Aushungern. „Das ist der Plan des größten deutschen Industriekonzerns, in seiner Heimat Deutschland den Ausverkauf zu starten. Es ist das feste Vorhaben, die Standortregionen ausbluten zu lassen. “