VW-Mitarbeiter fordern sieben Prozent mehr Lohn

Die deutsche Autoindustrie steckt in einer veritablen Krise, allen voran Europas Nummer eins Volkswagen. Wie berichtet, droht ein großes Sparpaket samt Werksschließungen und Mitarbeiterabbau. Inmitten dieser bewegten Zeiten begannen gestern, Mittwoch, Unternehmen und Gewerkschaft Verhandlungen über einen neuen Tarifvertrag für die 120.000 deutschen Mitarbeiter. Mehrere Tausend Beschäftigte protestierten vor dem Verhandlungsgebäude in Hannover mit Trommeln, Sirenen und Trillerpfeifen gegen die Sparpläne, Bengalfackeln hüllten den Platz in roten Rauch.