Warum der Motor bei VW stottert

Die Nachricht hat die deutsche Wirtschaftswelt erschüttert, die ohnehin kaum Lichtblicke zu verzeichnen hat. Das Wachstum ist mit der Lupe zu suchen, die Arbeitslosigkeit auf den höchsten Wert seit dreieinhalb Jahren gestiegen, und die unbeliebte Koalitionsregierung in Berlin zankt mehr, als sie Impulse zu setzen vermag. Die Stimmung der Unternehmer ist am Boden, Investitionen in die Zukunft bleiben daher oftmals aus. Zumindest im Inland.

Und jetzt auch noch die Hiobsbotschaft von VW, der mit seinem Käfer wie kaum ein anderer Konzern für das deutsche Wirtschaftswunder der Nachkriegszeit steht. Das Unternehmen kann sich der Abwärtsspirale, in der sich die deutsche Wirtschaft befindet, nicht entziehen. Bürokratische Hürden, hohe Energiepreise und stark steigende Lohnkosten setzen der Wettbewerbsfähigkeit immer stärker zu. Die (ausländische) Konkurrenz kann teils nur mit höheren Rabatten abgewehrt werden. Das drückt jedoch zunehmend auf den Gewinn.

Die Probleme sind aber auch hausgemacht. Der Konzern ist in seiner Struktur aufgebläht, Entscheidungen dauern lange. Bis Umstrukturierungen greifen, gibt es schon wieder einen anderen Vorstand, der erneut alles umkrempelt. Seit dem Abgasskandal vor neun Jahren kommt Volkswagen nicht dauerhaft zur Ruhe. Dem damaligen Chef Martin Winterkorn, dem nun endlich der Prozess gemacht wird, folgten in relativ kurzen Perioden Matthias Müller, Herbert Diess und im September 2022 Oliver Blume.