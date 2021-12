VW stutzt Machtbereich von Herbert Diess zurecht

„Tesla ist sehr stark auf den einzelnen Märkten, 40 Prozent Marktanteil in den USA“, sagt TU-Professor Bernhard Geringer zum KURIER. „Mittel- und längerfristig kommt VW sehr stark, aber auch die anderen europäischen Hersteller. Peugeot will in Europa nur noch E-Autos anbieten.“ Grund für den gesteigerten Absatz sind die enormen Förderungen für E-Autos in Deutschland gibt es eine Innovationsprämie von bis zu 9.000 Euro, in Österreich 5.000 Euro.