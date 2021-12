Zeitung: Eigentümerfamilie Porsche/Piëch könnte Mehrheit an VW abgeben

Der Volkswagen-Großaktionär Porsche SE prüft nach einem Medienbericht den Verkauf eines Teiles der Mehrheitsbeteiligung an dem Autokonzern. Die hinter der Holding

stehenden Eignerfamilien Porsche und Piech wollten bei einem möglichen Börsengang der VW-Sportwagentochter Porsche ein nennenswertes Aktienpaket an Porsche kaufen, berichtete das Handelsblatt am Dienstag mit Verweis auf Unternehmenskreise.

Um das zu finanzieren, prüften sie einen Verkauf von Teilenihrer VW-Beteiligung. VW-Aktien legten in Reaktion auf die Nachricht um mehr als acht Prozent zu. Die Porsche SE lehnte

eine Stellungnahme ab und bezeichnete den Zeitungsbericht als reine Spekulation. Volkswagen lehnte eine Stellungnahme ab.