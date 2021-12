Greenpeace protestiert vor VW-Aufsichtsratssitzung gegen SUVs

Demnach stehen eine Reihe von personellen Änderungen an der Konzernspitze zur Diskussion. So soll Diess die Verantwortung für das zuletzt schleppende China-Geschäft an den bisherigen VW-Markenchef Ralf Brandstätter abgeben. Neu in den Vorstand einziehen soll außerdem die bisherige Audi-Vertriebschefin Hildegard Wortmann. Am frühen Nachmittag will das Unternehmen in einer Pressekonferenz über die Entscheidungen des Aufsichtsrats informieren.