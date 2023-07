VW korrigiert Auslieferungsziel für 2023 nach unten

Europas größter Autokonzern Volkswagen hat angesichts des mauen Wirtschaftsumfelds seine Verkaufsziele für das Gesamtjahr gestutzt. So sollen 2023 nun zwischen 9 und 9,5 Mio. Fahrzeuge an die Kunden ausgeliefert werden, wie der Konzern am Donnerstag mitteilte.

Die Deutschen waren bisher von rund 9,5 Mio. Stück ausgegangen, nach 8,3 Mio. im Vorjahr. Fachleute hatten ohnehin bezweifelt, ob VW das Ziel noch schaffen kann.

