Volkswagen will durch umfassenden Umbau seine Kernmarke stärken

Deutschlands größter Autohersteller Volkswagen will mittels eines umfassenden Umbaus die Rendite seiner Kernmarke steigern. "Wir sehen, dass unsere Marke - bei allen Stärken - wirtschaftlich noch nicht solide genug aufgestellt ist", heißt es in einem internen Schreiben von VW-Markenchef Thomas Schäfer an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, das der Nachrichtenagentur AFP am Mittwochabend vorlag.

Darin nennt Schäfer eine "nachhaltige" Umsatzrendite von 6,5 Prozent als Ziel. Im ersten Quartal hatte die Marke VW nach seinen Angaben eine Rendite von nur 3 Prozent erzielt. Deshalb werde jetzt ein Programm für "deutlich mehr Effizienz und Synergien" gestartet, kündigte der Markenchef an.

Sparprogramm geplant

Nach Informationen des "Handelsblatts" soll bei der Kernmarke des deutschen Konzerns unter anderem die Modellpalette erneuert und "auf allen Ebenen gespart" werden. Im Raum stehe ein Paket, mit dem die jährlichen Ergebnisse um mindestens 3 Mrd. Euro erhöht werden sollten, es könnten aber auch "deutlich mehr" sein, zitierte die Zeitung aus Konzernkreisen.