"Die Zukunft der Marke VW steht auf dem Spiel"

Der Elektroauto-Absatz schwächelt

Besonders problematisch ist die schwache Nachfrage bei den strategisch wichtigen Elektroautos. Der “Umweltbonus“, eine Förderung für den Kauf von E-Autos, wurde zum Jahreswechsel deutlich gesenkt, was den Absatz einbrechen ließ. Laut Zahlen des Datendienstleisters Marklines hat VW zwischen Januar und Mai 97.000 Einheiten seiner elektrischen ID-Modelle in Europa gebaut, aber nur 73.000 davon verkauft. Ab September wird die Förderung für Flottenkunden nun komplett gestrichen, was weitere Einbrüche zur Folge haben dürfte.