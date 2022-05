VW & Co droht Kurzschluss an Chinas E-Automarkt

Die Vormachtstellung westlicher Autobauer am weltweit gr√∂√üten Markt China kommt mit dem Umschwung zu Elektroautos immer st√§rker ins Wanken. Denn in dem am schnellsten wachsenden Segment E-Autos h√§ngen chinesische Hersteller wie BYD oder Chery die am Gesamtmarkt weiterhin f√ľhrenden Anbieter Volkswagen und General Motors ab.

In den ersten vier Monaten des Jahres war unter den Top-10-Herstellern nur eine einzige ausl√§ndische Marke - der US-Elektroautopionier Tesla auf Platz drei. Gesamtmarktf√ľhrer Volkswagen und sein Joint-Venture-Partner FAW zuckelten nach der Statistik des chinesischen Automobilverbandes hinterher an 15. Stelle. In der VW-Zentrale in Wolfsburg herrscht deshalb schon l√§nger Alarmstufe Rot.

Die Pekinger B√ľroangestellte Tianna Cheng hatte die Qual der Wahl zwischen den chinesischen Anbietern BYD, Nio und Xpeng, als sie sich ein Elektroauto anschaffen wollte. Ausl√§ndische Marken kamen nicht in Frage. Die h√§tte sie sich vielleicht angeschaut, wenn sie ein Benzin-Verbrennerauto h√§tte kaufen wollen. Doch jetzt kam es der 29-J√§hrigen beim Umstieg auf ein E-Auto vor allem auf die digitalen Annehmlichkeiten im Wagen an. "Ausl√§ndische Marken sind so weit von meinem Leben und Lebensstil entfernt", sagte Cheng, deren digitaler Assistent Apps wie Alipay und Taobao verwaltet und "alles f√ľr mich erledigt, vom √Ėffnen der Fenster bis zum Einschalten der Musik." Am Ende entschied sie sich f√ľr ein Modell von Xpeng.