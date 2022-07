Von Rockefeller bis Gates: Wenn Superreiche Milliarden spenden

Lange Tradition

Das Ende des 19. und der Anfang des 20. Jahrhunderts werden in den USA oft „Gilded Age“, also „Vergoldetes Zeitalter“ genannt. Der Grund dafür liegt in dem enormen wirtschaftlichen Aufschwung, den das Land in dieser Zeit durchmachte. Ein Aufschwung, der die ersten Tycoons, einflussreiche und vermögende Unternehmer, hervorgebracht hat.

Die bekanntesten darunter sind zweifelsohne Andrew Carnegie, der Vater der amerikanischen Stahlindustrie, und John D. Rockefeller, dessen Standard Oil zeitweise fast den gesamten amerikanischen Erdölmarkt kontrollierte. Doch besonders Carnegie bleibt auch wegen einem anderen Grund im Gedächtnis: 1889 veröffentlichte er einen Artikel, in dem er schreibt „He who dies rich, dies disgraced.“ – Wer reich stirbt, stirb in Schande.