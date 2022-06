Die Zahl der Superreichen nimmt weltweit weiter zu

Das geht aus dem aktuellen Bericht „Global Wealth 2022“ der Beratungsfirma Boston Consulting Group (BCG) hervorgeht. Es war der stärkste Anstieg seit mehr als einem Jahrzehnt. Und die Schere geht immer weiter auf.

So legten bei den Superreichen die Finanzvermögen innerhalb eines Jahres um 16 Prozent zu, während sich das Plus bei Personen mit vergleichsweise geringen Beständen an Wertpapieren, Bankkonten oder Lebensversicherungen auf lediglich fünf Prozent belief. Weltweit kamen im vergangenen Jahr 9.000 Menschen im „Club der Superreichen“ dazu. Die Mitgliederzahl wuchs somit auf insgesamt 69.000.

Superreich ab 100 Mio. Dollar

Sie hielten 2021 rund 15 Prozent des weltweiten Finanzvermögens. Als Superreiche gelten Menschen mit einem Vermögen von mehr als 100 Millionen Dollar. Die meisten Superreichen, nämlich 25.800, leben in den Vereinigten Staaten. Auf Platz zwei rangiert China mit 8500, Deutschland folgt auf Rang drei mit 3100.