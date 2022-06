Ist der Gang in die Politik für Sie eine Option?

Ich würde mal vermuten, die Arbeit, die meine Kolleginnen und Kollegen und ich machen, ist durchaus schon eine politische, wenn auch keine parteipolitische. Ich persönlich würde nicht in die Politik gehen wollen, aus dem simplen Grund, dass meine Ansichten und meine Aussagen auch von anderen Menschen vertreten werden, die das sehr viel kompetenter hinkriegen und die im Gegensatz zu mir keinen Vermögenshintergrund haben. Und: Es sind schon mehr als genug privilegierte Menschen im Parlament.

Ab wann ist man denn für Sie ein vermögender Mensch?

Das ist eine interessante Frage. Es gibt eine Schwelle für Armut aber für Reichtum nicht. Der Überreichtum beginnt für mich dann, wenn aus Wohlstand, der grundsätzlich ja für alle da sein sollte, in Vermögen umschlägt. Also, wenn das Leben aus dem Indikativ in den Konjunktiv wechselt – wenn aus Wohlstand Vermögen wird. Ich glaube, da ist die Grenze zu Überreichtum und ich denke, dass das errechnet werden kann, aber bestimmt nicht von mir, weil ich keine Expertise darin habe. Was es jedenfalls dazu braucht, ist eine Erfassung von Vermögen. Jeder Mensch muss für öffentliche Sachen, wie zum Beispiel die Steuererklärung, die Hose unterlassen, nur Vermögende Menschen nicht. Sogar eine Null-Prozent-Vermögenssteuer wäre schon ein Fortschritt, weil dann Daten erhoben würden.

Fühlten Sie sich schon vor der Erbankündigung privilegiert?

Privilegiert fühlt man sich nur, wenn man es nicht ist. Eula Biss schreibt ungefähr, den Zustand der Privilegiertheit verstehen am besten jene, die es nicht betrifft. Privilegien sind unsichtbar. Man merkt sie nicht, sie sind selbstverständlich normal und eben nicht die Ausnahme. Sie sind Scheuklappen, die dafür sorgen, dass Privilegierte nicht sehen können, was es heißt, nicht privilegiert zu sein.

Kann man lernen, Privilegien zu reflektieren?

Ja. Es ist Frage einer kritischen Selbstreflexion. Das gilt für alle vorherrschenden Gruppierungen. Egal, ob sie weiß sind, ob sie eine männlich gelesene Person sind, hetero Personen sind, vermögend sind. Sich dessen bewusst zu werden und sich dem kritisch zu stellen, das ist wichtig. Es ist eine individuelle Aufgabe, aber man darf sich nicht darauf verlassen, dass Leute das einfach machen, denn es ist unangenehm. Wir müssen als Gesellschaft die Strukturen schaffen, die dafür sorgen, dass das nicht nur möglich ist, sondern unterstützt wird und, dass die Reproduktion dieser Privilegien abgeschafft wird.

Welche Privilegien sollten abgeschafft werden?

Kann ein Mensch aufgrund einer Zugehörigkeit zu einer Gruppe mehr oder weniger wert sein als ein anderer Mensch? Sollten wir unsere Gesellschaft nicht solidarisch gestalten, weil das das Prinzip der Demokratie ist? Wollen wir Vermögensungleichheit reproduzieren oder wollen wir sie abschaffen zugunsten aller? Der Witz ist ja, wenn es allen gut geht, geht es mir gut. Und ich glaube nicht, dass wir uns leisten können, noch länger zu warten, dass überreiche Menschen von allein merken, welche strukturelle Übervorteilung sie genießen. Die Strukturen zu gestalten ist Aufgabe der Politik, Verteilungs- und Steuergerechtigkeit sind ganz oben auf dieser Liste.

Wie sollte man Ihrer Meinung nach vorgehen, wenn Vermögen nicht in Form von verfügbarem Kapital, sondern Grundbesitz vorhanden ist?

Ich finde nicht, dass eine Privatperson per se ein Recht darauf hat, 100 Millionen Quadratmeter Grund zu besitzen. Wofür denn? Man kann nur in einem Haus oder in einer Wohnung wohnen. Dann kann man gleich über Zweitwohnsitze streiten, aber bei den Vermögen aus Landbesitz, die gemeint sind, geht es in der Regel um eine riesige Masse an Fläche und Wohnraum, die in meinen Augen nicht zwangsläufig – nur, weil es jetzt so ist – in privater Hand bleiben muss. Wohnen sollte als Grundrecht Vorrang vor dem Eigentum unzähliger Immobilien haben. Schauen Sie sich allein den Wohnungsmarkt in Wien an. Wissen Sie, wie lukrativ Leerstand ist? Es sollte strafbar sein, Menschen zu verweigern oder zu verunmöglichen, leistbar wohnen zu können. Wir reden hier von Lebensraum, von Menschen. Damit auch nur ansatzweise spekulieren zu wollen, das ist in meinen Augen ein Beweis für Charakterschwäche und sollte öffentlich geregelt werden.

Gibt es etwas, das man für Geld kaufen kann und für Sie unter gönnen oder Luxus fällt?

Ich kann keine Buchhandlung betreten, ohne mit einem Buch herauszukommen. Es sei denn, die Buchhandlung ist ausnehmend schlecht sortiert.

Führen Sie ein angenehmeres Leben, seitdem Sie wissen, dass Sie ein Millionenvermögen erben werden?

Es ging mir schon vorher gut. Ich brauche diese Erbschaft nicht. Und mal abgesehen davon: Ich bin mir nicht zu schade zu arbeiten, so wie alle anderen auch. Zu arbeiten ist eine Möglichkeit, sich an der Gesellschaft zu beteiligen und solidarisch zu zeigen, in welchem Job auch immer. Es kann nur nicht sein, dass die Arbeitsbedingungen das nicht wiedergeben, ob nun in Bezug auf Lohn oder Anerkennung oder beides.

Sie wollen als studierte Germanistin Lektorin werden.

Ich glaube, zunächst einmal werde ich noch viel Zeit für die Arbeit brauchen, die ich jetzt mache, wenn ich mir die politische Lage so anschaue. Danach werden wir sehen. Ich lese gerne und ich korrigiere gern. Das wäre ja geschenkt.