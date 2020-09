Stille Geber: Was Mäzene antreibt und worüber sie schweigen

„Ich weiß, ich bin wohl leider nicht normal“

Walter Köck engagierte sich 25 Jahre gemeinnützig für Bildungsinitiativen und begründete eine Schule KURIER: Sie waren mit ihrem Unternehmen Marktführer im Elektrohandel und gelten als Erfinder der Bestpreisgarantie.

KURIER: Wie blicken Sie an ihrem 90. Geburtstag zurück?

Walter Köck: Ich hatte keine erfreuliche Kindheit, war ab dem 15. Lebensjahr auf mich alleine gestellt . Mit 28 Jahren habe ich mich in meinem Lieblingsberuf als Radio- und Fernsehmechaniker selbstständig gemacht. Ich wollte unabhängig sein – man kann sich nicht auf alle Menschen verlassen. Für mich war die wirtschaftliche Absicherung das Um und Auf. Aber am Ende konnte ich nicht glauben, dass das alles mir gehört. Ich wusste gar nicht, was ich mit dem Geld anfangen soll.

Daher rührt ihr philanthropisches Engagement?

Walter Köck: Meiner Frau und mir war es wichtig, der Gesellschaft etwas zurückzugeben. Es ist für mich sehr wichtig, auf die Bedürfnisse und Notwendigkeiten des Vis-a-vis einzugehen. Und so ist der Montessori-Förderungsgedanke aufgetaucht. Mit der Investitionssumme für die Schule von fünf Millionen Euro sind wir sehr glücklich, einen Beitrag für kindgerechte Pädagogik zu erbringen.

Sie haben eine Montessori-Schule und einen Kindergarten begründet, die Initiative Neues Lernen, sowie einen Wissenschaftspreis für den Bereich Bildungs- und Pädagogik. Wieso?

Herta Köck: Nach dem Firmenverkauf waren wir weit über dem Limit. Und haben mit der verfügbaren Zeit festgestellt, dass der Ansatz zu Frieden bei den Kindern beginnt.

Walter Köck: Es ist halt die Zukunft und das sind gute Investitionen. Ich bedauere keine einzige Investition.

Was treibt Sie dazu, zurückgeben zu wollen?

Walter Köck: Wird Gutes eingebracht, ist sofort eine positive Reaktion vorhanden. Es ist so einfach, mit einem ehrlichen Gedanken Menschen zu motivieren. Ich habe den Erfolg nicht erwartet – vielleicht haben wir sogar ein schlechtes Gewissen gehabt (lacht). Ja, ich weiß schon, dass ich nicht normal bin. Aber ich kann es nicht verstehen, dass es Menschen gibt, die ein Vielfaches dessen haben, was sie zum Leben brauchen aber immer mehr haben wollen. Was erwarten denn die Menschen, wenn sie ein Leben im Luxus führen und dann ihre Erben mit zu viel Gewinn belasten – das ist ein Hemmnis für die Entwicklung der Erben. Trotz meiner Großzügigkeit haben meine Erben noch immer zu viel.