Porsche & Piech weiter an der Spitze der reichsten Österreicher

Insgesamt zählte der "trend" 49 Milliardäre in Österreich, um 3 mehr als 2021. Die Vermögenskonzentration dürfte in Österreich dadurch weiter steigen. Derzeit besitzen 400 Superreiche rund ein Drittel des Finanzvermögens in Österreich, so der "trend" unter Bezugnahme auf den rezenten "Global Wealth Report". Die Ungleichheit sei dabei deutlich stärker ausgeprägt als in anderen Ländern.